El presidente de la República, Nicolás Maduro, activó la noche de este martes el Plan Estratégico Especial Cívico-Militar “Zamora” para resguardar el funcionamiento del país, su seguridad, orden interno e integración social” de cara a las movilizaciones que tendrán lugar en todo el territorio nacional este miércoles 19 de abril.

Según indicó el mandatario nacional, el plan estratégico se activará para garantizar en funcionamiento del orden interno del país y no permitir actos de violencia.

“Mañana el pueblo en paz debe debe decirle no a la violencia, no al extremismo, no al golpismo y no al intervencionismo”.

Por otra parte, expresó que el pueblo venezolano cuenta con su derecho a la manifestación de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, resaltó que este derecho es regulado y requiere de una permisología.