El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo hoy un llamado a proteger el derecho del pueblo venezolano de exigir democracia y libertades y subrayó que ese derecho debe ser reconocido por todos y el Gobierno no debe ser un obstáculo.

“Todos debemos reasegurar nuestro compromiso indeclinable con la democracia en Venezuela, es imprescindible para el país el pronto retorno a la legitimidad y a la institucionalidad”, afirmó.

“Las manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad. Por ello, en el día de mañana 19 de abril, los derechos del pueblo -sean jubilados, estudiantes, amas de casas, trabajadoras y trabajadores- deben prevalecer sobre cualquier lógica de política represiva”, dijo.

“Las recientes acciones del régimen de repartir armas a civiles e instarlos a la confrontación constituyen una acción represiva homicida que incita a la violencia”, reafirmó.

“Todos debemos condenar este tipo de acciones y el gobierno debe revertir absolutamente ese posicionamiento que solamente incita al conflicto y a la confrontación. Pedimos se respete el derecho del pueblo a manifestar en paz”, agregó.

En efecto, más allá de que en otros países se deban enfrentar diversos problemas, sólo en Venezuela se ha deslegitimado el ejercicio del gobierno y ello:

• por la falta de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que cada día aumenta el número de presos políticos y las denuncias de tortura;

• por las violaciones sistemáticas al ejercicio del poder con sujeción al estado derecho en los últimos dos años;

• por la no celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, ni en el caso de las elecciones regionales, ni aún en el caso más importante de la legitimación de la voluntad popular de recurrir a un referendo revocatorio en 2016;

• porque el régimen plural de partidos y organizaciones políticas ya no tiene ninguna garantía desde el momento que una semana sí y otra también el régimen declara en forma totalmente arbitraria inhabilitaciones a dirigentes políticos;

• porque no se respeta la separación e independencia de los poderes políticos, ni de jure, ni de facto. Se han usurpado las competencias de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial responde a los designios del Poder Ejecutivo;

• por la falta de transparencia de las actividades del Estado;

• porque la probidad recibe denuncias diarias de incumplimiento y ninguna de ellas se investiga, y ya ni siquiera se desmienten;

• porque la irresponsabilidad del Gobierno en la gestión pública ha llevado a la mayor crisis humanitaria de la historia del país;

• porque los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa se han violado en forma reiterada

Esta Secretaría General apoya todos los esfuerzos de los países del continente por perfeccionar su democracia.

En el caso de Venezuela, apoyamos los esfuerzos que hace su sociedad -así como la comunidad internacional para- restaurar la institucionalidad quebrada. La redemocratización del país exige:

• El cese inmediato de la represión y la violencia en la calle a los manifestantes pacíficos, y que se garantice su libertad de expresión;

• Ni un muerto, ni un herido, ni un preso, ni un torturado más. Es imprescindible la liberación de todos los presos políticos;

• Que se levanten todas las inhabilitaciones politicas que afectan el régimen plural de partidos y organizaciones políticas;

• Que se restituyan las potestades de la Asamblea Nacional y que se proceda constitucionalmente a la elección de nuevas autoridades en los poderes Judicial y Electoral que den garantías de la separación e independencia de poderes;

• Que se abra un canal humanitario que permita asistir al pueblo venezolano con alimentos y medicamentos;

• Que se llame a elecciones para que el poder -que pertenece al pueblo- vuelva al pueblo.

• Que el gobierno asegure a la gente el poder de manifestarse pacificamente, sin amenazas, sin detenciones, sin prision, sin tortura.

No se trata en Venezuela de solucionar imperfecciones, se trata de recuperar la Democracia, ese debe ser el objetivo y en función de ese objetivo la agenda no admite demora.

Fuente:OEA