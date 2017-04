No se puede marchar, manifestar, reclamar ni protestar en 22 Parroquias del Municipio Libertador, territorio en veda, prohibido de cazar venados, lapas en bosques de Catia, Bella Vista, Junquito, Macarao y babas en el río Guaire que saneóChávez y Jacqueline Farías libre de contaminación con playas para tomar el sol como en el río Sena de Paris, y anuncio el galáctico con bombos y platillos ante su mentor e invitado especial el dictador Fidel Castro para el confort tal cual como en su Isla de la felicidad.

Caracas es la capital de la República (municipio Libertador) declarada asiento del Poder de los golpista del 4F/92 según no entregaran el poder ni con votos ni con balas como sentenció el teniente Cabellos en delirios de media noche en su mega finca de Monagas. Dijo como jefe de Gobierno que el 19 de Abril/2017 los malandrines de la burguesía del Este no pasaran de la Plaza Venezuela ya que aspiran tomar El Palacio de Miraflores para tumbar a Maduro y llegar al Cuartel de la Montaña para profanar el mausoleo del héroe de mil batallas y escaramuzas en sabanas del Arauca de Apure o en los rastrojos- poblados I y II nicho de nacimiento del comunista trasnochado-UCV, Eleazar Díaz Rangel, hoy director por Chávez de Ultimas Noticias que luce todo un aristocrático de postín que consume a diario el espirituoso escoses añejo de 21 años y jugosos beneficios para defender sin pudor al gobierno de Maduro y la memoria del paisano arañero de Sabaneta de Barinas, Así las cosas.

La bomba siempre estalla en manos de inexpertos o maniáticos como suele suceder con Jorgito Rodríguez el hijito del guerrillero matón de policías de punto y vengado por sus colegas gendarmes. El centro de Caracas es el corazón cívico de la ciudad, ágora natural de gente fanática en la esquina caliente, creada por el irracional alcalde de Caracas. No se cansa de amenazar y limitar el paso de la oposición a la ciudad capital porque caracas es territorio chavista-comunista-militar. Lo cual es aritméticamente mentira como quedó demostrado el 6-D/2015 con votos validos en las 22 parroquias del Municipio Libertador ganó todos los Diputados a la AN la repudiada derecha de la MUD.

Frente a los hechos el siquiatra Alcalde es repudiado y calificado como “Nerón” el destructor de Caracas la de “los techos rojos”. Caracas esta desasistida, arruinada sin trabajo, sucia sin espacios de recreación, los habitantes de los barrios de Caracas atemperan en las plazas del Este, Plaza Altamira, el paseo al Ávila, Parque del Este para aliviar un poco la agonía de espacios y escasez de ambiente sano que no existe en las parroquias de Caracas. El mueren caraqueños de mengua y hambre por falta de asistencia social pero no falta el populismo del Alcalde comunista burgués de Caracas que pronto dejara el pelero como todo ñangara cobarde.

En consecuencia es pertinente repetir como lo he planteado en artículos anteriores, la necesidad de MUNICIPALIZAR las Parroquias que integran el actual, MUNICIPIO Libertador; hoy todas las Parroquias están desarticuladas, desasistidas, desamparadas, descuidadas y tanto es así que son ingobernables en mano de un Alcalde que ha concentrado el presupuesto para sus fechorías y fanatismo chavismo-cubano-militar con manifiesta incapacidad para solucionar las inconmensurables necesidades de la gente pobre y enferma de las comunidades caraqueñas.

Pronto presentaremos un ante proyecte de Municipalización a la discusión abierta para decidir democráticamente en cabildos parroquiales y conversatorios en cada comunidad de todos las Parroquias de Caracas bajo la normativa constitucional para que los ciudadanos y vecinos aporten sus ideas, experiencias, vivencias, trabajos de investigación y planteamientos del entorno y así enriquecer la viabilidad del ante proyecto con fortalezas y debilidades, y la factibilidad de recursos humanos y financieros, etc.

En resumen: de que es una necesidad lo es. La familia como célula fundamental de la sociedad constantemente reclama soluciones con mayor eficacia a través de sus gobernantes cercano como es el Alcalde y sus concejales. Ustedes se imaginan que las Parroquias de Caracas decidan mediante el voto electoral la conversión de cada una en un MUNICIIPO AUTONOMO tal cual como CHACAO, Baruta, Hatillo… Estoy seguro sin pedantería que todos los habitantes de cada parroquia de Caracas verán con mejor óptica la factibilidad del ante proyecto que es tangible en poco tiempo y la materialización es mediante elección popular de sus autoridades que designa al Alcalde y Concejales por los habitantes en cada circunscripción electoral del naciente Municipio. Así de sencillo.

Estima conciudadano, La municipalización, descentralización y reducir el presidencialismo aberrante data desde Páez 1830 hasta hoy donde palpamos en estos últimos días una feroz dictadura disfrazada rostro democrático. De modo que no fácil el desafío.

Este 19 de Abril/2017 marca un desafío a la conciencia de todo el pueblo venezolano ante la descomunal crisis político-social-económico y moral que vive el país. No más Dictadura. Sin duda alguna el gobierno cívico-militar de Maduro esta fuera de la Constitución Nacional. Es hora que las FAN no jueguen con el hambre de ancianos disfrazados de milicianos y con la miseria de niños de la calle. Poner en parada militar a unos conciudadanos hambrientos reclutados con fusiles máuser 98 o de cazador-novato que usaron el grupo de bandoleros de Zamora en1856, es un nuevo engaño a la Nación y una vergüenza ante el mundo civilizado. Los rostros exhibidos de Milicianos jurando lealtad a Maduro es una farsa que desfigura la trayectoria de nuestras gloriosas FANB.

La Fiscal General de la Republica denuncio en cadena nacional que se había roto el hilo constitucional por las sentencias del TSJ 155 y 156 que son inconstitucionales porque eliminan atribuciones de la Asamblea Nacional y la separación de los poderes públicos de la Republica concentrado en uno solo, el Poder Ejecutivo.

Es tan notorio el golpe constitucional que de plano desconocen la vigencia de la CRBV. Ya el foro internacional: ONU, OEA, UE y demás naciones democráticas del mundo califica al gobierno de Nicolás Maduro una dictadura, no se respetan los DDHH no hay libertad de expresión, cientos de presos políticos por disidente al régimen chavista y una grave crisis humanitaria. El régimen cívico militar pretende entronizarse por tiempo indefinido el cual no tiene apoyo popular y es repudiado por la población venezolana, victima de un holocausto sin guerra por ahora.

Dios tarda pero no olvida. La verdad tarde o temprano se imponer sin odio ni venganza. El que juzga es Dios y los que han cometidos delitos contra el patrimonio públicos y bienes de particulares serán castigados en legítima defensa con el peso de la ley sin que haya derramamiento de sangre. Jesucristo enseño: Amaos los unos a los otros sin odio ni rencor. Así de los cosas.

Jesús Alfonzo Sánchez

@JASANCHEZ1945