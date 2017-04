La actriz venezolana Ana Karina Manco publicó un video a través de su cuenta de Instagram, donde le habla directamente a sus paisanos, y les pide que como hijos de una misma nación se apoyen y luchen por recuperar al país que tenían.

Manco aseguró que desde hace tres años no viene a Venezuela, pero que la última vez que vino “al salir a la calle a las siete de la noche, y no conseguir un carro, no lo entendía”, también aseveró que al ver la situación en los Farmatodos quedó en “shock”, tanto que ahora tiene pánico de regresar a su país, reseñó Ronda.

Cuando habló en referencia a los venezolanos que se encuentran fuera de las fronteras, afirmó que nadie sabe lo difícil que es tomar esa decisión e irse, “la gente lo ve sabroso, a los que nos fuimos” señaló. “Aquí estamos solos, sin familia, pero trabajando duro para seguir adelante”.

La actriz enfatizó que no importa de qué partido político sean, lo que realmente es importante es que todos se unan, “Deja de hablar y criticar. Concientiza que Venezuela está realmente mal, que ya no es la misma, que hasta tu que eres bolivariano rajado por convicción, o por conveniencia no estás conforme con tu día a día, o tu que ya hiciste el capital que querías con el gobierno no estás satisfecho con un país en el que vivir se hace cuesta arriba, que la inseguridad que vives en algún momento te salpicara también”.

Con información de Ronda