Marinos de Anzoátegui busca seguir siendo el equipo competitivo que lo ha caracterizado durante esta última década, por eso el quinteto oriental hizo una gran movida y este lunes hicieron oficial la contratación del venezolano Michael Carrera.

Carrera, alero de 1.96 metros y 24 años de edad, regresa al país luego de culminar su participación con el equipo BC Avtodor Saratov de Rusia, donde en 17 partidos que disputó dejó promedio de 7.1 puntos, 4.6 rebotes, 1.1 asistencias, 0.7 bloqueos y 23 minutos por encuentro.

Antes de llegar a Rusia, Michael tuvo una excelente participación en la liga universitaria de los Estados Unidos con los South Carolina Gamecocks, y en su último año (2015-16) sus números fueron de 14.5 unidades, 7.7 rebotes, 44.9% en disparos de campo y 40.5% desde la línea de 3 puntos.

Después de la universidad Carrera decidió probar suerte en la Liga de Verano de la NBA con los Miami Heat, sin embargo no pudo llegar a un acuerdo para jugar en el mejor baloncesto del mundo, y por eso optó por firmar un contrato en Rusia.

El criollo ha vuelto a Venezuela debido a que el agente Robert González, consideró que en Rusia no estaba bien asesorado. ”Michael no ganaba más de 4.000 mil dólares en Rusia, lo están asesorando mal”, indicó.

Con la contratación de Carrera, el cuerpo gerencial de Marinos tiene una gran expectaviva para el resto de la temporada.

Michael Carrera: "Vengo a #Marinos con dos propósitos: A aprender y a ganar, porque desde pequeño me acostubré a ganar"

Michael Carrera: "He visto a #Marinos desde que estaba muy pequeño y este equipo no admite otra cosa que no sea ganar" #YoSoyMarinos

