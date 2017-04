Los Vándalos. Se repiten los arrebatados hechos y las criminales acciones son llevadas a cabo por verdaderos maleantes o reconocidos vándalos que llegan a exhibir, hasta con cínico orgullo, su condición de activos militantes de organizaciones políticas pertenecientes a una indisciplinada oposición. Son los mismos personajes, los mismos rostros que cobardemente esconden para impunemente recurrir a la violencia y emprender planificadas jornadas de verdadero terrorismo que ha traído como trágico desenlace muertos, heridos, desmedidos ataques, como también propiedades públicas y privadas salvajemente vandalizadas. “La acción y objetivos solo debe concentrarse en los municipios Valencia, San Diego y Bejuma” ordena y furibundamente exclama el financista de la nefasta operación o agenda, sus agresivos asalariados acatan con reverencial obediencia la incuestionable instrucción girada desde una regional cúpula partidista.

Depuración. La preocupación embarga al coordinador de la MUD, quien observa el desarrollo de los dramáticos acontecimientos que llevan el letal tinte del terrorismo. Han resultado vanos sus recurrentes llamados para impregnarle a la protesta el prudente carácter de pacífica. Con cierta frustración, Santafé llega a admitir y hasta denunciar que dentro de la estructura opositora se han detectado contaminados elementos que tercamente apuestan al desorden y propician la violencia, que solo acatan las orientaciones giradas por la dirección regional de un partido político que ha asumido el terrorismo como su único argumento u alegato. Ante esta espeluznante confesión de la máxima autoridad del sector opositor en Carabobo, le corresponde implementar un sincero y profundo proceso de depuración con el impostergable fin de aislar a todos aquellos, plenamente identificados, que tratan de manera estéril reeditar escenarios como los que se produjeron a inicios del año 2014 y que no se les puede conceder el benévolo calificativo de cándidos guarimberos, estamos en presencia de verdaderas células terroristas, que según el coordinador de la MUD, se confunden, se llegan hábilmente a encubrir en la dirigencia y jefatura de una sediciosa organización partidista.

La recurrente queja. Ante el irregular escenario los alcaldes opositores de Valencia, San Diego y Bejuma elevaron su voz de protesta, ya que sus municipios han sido los seleccionados para ser prioritarios objetivos de las criminales revueltas, que según los alcaldes, son acaudilladas por dirigentes pertenecientes al partido Voluntad Popular, relatan que están plenamente identificados ydiligentemente proporcionan sus nombres para distanciarse de los excesos cometidos y definitivamente erradicar el flagelo de la violencia, que ha llegado no sólo a comprometer la tranquilidad y hasta integridad física de sus propios habitantes, sino que igualmente buscan implicar y seriamente comprometer estas municipales gestiones. Los alcaldes de Valencia, San Diego y Bejuma en su válida preocupación, con nombres y pruebas en mano, exigieron al coordinador de VP en el estado una cristalina explicación por la conducta y excesos de sus coléricos militantes, Alejandro Feo la Cruz solo alcanzó a susurrar una tímida y contradictoria respuesta “No tengo ninguna ascendencia o control sobre esos identificados delincuentes”, lo que provocó la inmediata contrariedad de estos tres preocupados alcaldes opositores, sobre todo del regidor de Bejuma, Ramón Rodríguez Núñez, conocido en los predios occidentales como “Papito”, a la sazón elevado dirigente de PJ, quien denunció que detrás de estos sediciosos y forajidos eventos se oculta la intención de VP y su ambiguo coordinador, en socavar el orden y la calma en aquellos municipios que están bajo la autoridad de sus adversarios internos dentro del sector opositor y que VP se ha convertido en el premeditado instrumento para hacer desaparecer cualquier vestigio o huella de PJ en Carabobo.

La nerviosa confesión. Desprovisto de su característico comportamiento y actitud acudía a la sede de un organismo de seguridad, el edil de PJ, Thomas Dangel quien en baja y entrecortada voz confesaba que era víctima de su propia inmadurez, que carecía de cualidades de valiente líder y mucho menos podía ostentar la condición de imprescindible héroe. Con sus manos temblorosas y sudando de manera profusa, señaló que estaba dispuesto a colaborar en la tarea de desmantelar aquellas estructuras que en la actualidad no cesan en su intento por generar caos y anarquía a través de la práctica del terrorismo. Dangel no dudó en señalar al partido VP como el principal responsable de los facinerosos hechos y que sus dirigentes son los activos operadores en la tarea de movilizar a los irregulares para generar caos y violencia en otros municipios, como los ocurridos en el sector La Esmeralda, Bejuma, El Trigal o San Blas.Pero el edil de Naguanagua no culminaba con el interesante relato,faltaba la última de las delaciones, revelándola con insuperable fluidez y es que uno de los principales aliados, unos de los cómplices del accionar terrorista de VP es Julio César Rivas, enumerando detalladamente cada una de las peripecias que se encuentran en el extenso prontuario que exhibe el legislador en las lides de alterar el orden público.

Ejemplar castigo. Lo realmente censurable es que se conformen con total impunidad verdaderas células terroristas, estimuladas bajo el financiamiento de partidos políticos que hacen vida en Carabobo y acometan, sin vergüenza alguna, todos los acontecimientos y eventos que han traído como irreversible saldo, muerte y luto, desolación y destrozos, solo con el calculado objetivo de dirimir, a través de esas irracionales conductas, las insalvables diferencias partidistas dentro del sector opositor o para deshacerse de sus coyunturales competidores internos, en su obcecado afán de consolidar futuras aspiraciones electorales. Por ello nuestra exigencia al Ministerio Publico para que inicie una responsable investigación sobre estos agresivos hechos y que establezcan las responsabilidades penales que decanten de este delictivo accionar, la fiscalía cuenta con suficientes indicios e incuestionables pruebas aportadas desde el mismo sector opositor, quienes han entendido la impostergable necesidad de cerrarle el paso a la irresponsabilidad, insensatez y desvarío de un reducido, pero perturbado sector. Y esa es la verdad