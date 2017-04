“¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes” Jesús de Nazaret

Lo dijo Jesús, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”, quien está a la diestra de Dios Padre esperando que el hombre o mujer le busque a través de la fe; “él dijo, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre sino es por mí”, ósea, que solamente él es el camino para llegar al cielo con el perdón de los pecados y aceptación de la verdad, ningún ser humano por otra forma o adoración de ídolos o imágenes podrá llegar a Dios sino es a través de Jesús de Nazaret (https://www.youtube.com/watch?v=aTL-32go0E0). Esta segunda entrega sobre la vida de Jesús de Nazaret, trata de cómo él nos revela que Dios es Padre y que él, como Hijo, está movido por el Espíritu de Dios.

El viacrucis que vivió Jesús cuando fue llevado ante Pilatos, como una ratificación de la decisión tomada por el Sanedrín, se tradujo en pena de muerte, a ser sufrida por medio de la crucifixión. Antes de ser crucificado, fue flagelado, su cuerpo y sus carnes quedaron hechos trizas (https://www.youtube.com/watch?v=g_MEQYANRhA), en una antesala cruel de la muerte que iba a sufrir. Jesús fue despojado de sus vestiduras y azotado, después le colocaron una corona de espinas y lo obligaron a cargar la cruz hasta el lugar donde murió. Esta tortura se realizaba según la mentalidad o criterios del oficial que dirigía la ejecución. El oficial de más ingenio, aseguraba mayor tormento en su operativo. Un sádico multiplicaría los tomentos y alargaría la agonía del reo, tal como hacen los esbirros del Sebin o de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar.

Irónicamente, en el momento que estaba siendo crucificado Jesús, alguien daba forma a su suicidio (https://www.youtube.com/watch?v=DpXI9Ywksu4), Judas Iscariote, quien asumió el rol de un Patriota Cooperante, sólo que no estuvo a la altura de quienes entregando a inocentes al perverso sistema judicial venezolano, subordinado al régimen, no sienten ni el más mínimo escrúpulo por la suerte que corren quienes son vendidos por ellos como Judas vendió a Jesús. Fue un trágico final el de Judas, atormentado por la traición al maestro, luego de venderlo por 30 monedas, no pudo lograr el perdón de Jesús y optó por la vía más dolorosa como fue quitarse la vida ahorcándose con una soga como preludio de su tormento eterno. Mientras María, la madre de Jesús, sucumbía al dolor, impotente, viendo como le mataban a su hijo, sufriendo una agonía que fue alargada sin miramientos, como sufren muchas madres y esposas con lo que le hacen a nuestros presos políticos sometiéndolos a una muerte suspendida, Mónica Arroyo expresa esa trágica realidad con aquella canción de Martín Valverde (https://www.youtube.com/watch?v=Sqm8KfeH9xU), El Diario de María:

“Te miro a los ojos y entre tanto llanto

parece mentira que te hayan clavado.

Que seas el pequeño al que he acunado,

y que se dormía tan pronto en mis brazos,

el que se reía al mirar el cielo

y cuando rezaba se ponía serio…”

Tenían que cumplirse las profecías de Isaías, sobre cómo iba a morir Jesús y como el velo del Templo se rasgaría en dos, de alto a bajo. Esto sucedió a la nona de los judíos, a nuestra tres de la tarde. Esa era la hora que por lo que nos dice Josefo, los sacerdotes, que eran los encargados del culto, iniciaban la oración, y la hora del sacrificio vespertino, y por ser viernes, a esa hora se iniciaba la Preparación, para el día de sábado, una hora por demás significativa, trastocada con el cumplimiento de profecías que ellos conocían a la perfección, materialización que constituyó el inició de un proceso en el cual evadieron responsabilidades por el cruento sacrificio humano que terminaban de realizar el estamento religioso, político y militar de la época, direccionados desde un centro de poder similar al que tiene como epicentro de sus actuaciones el régimen de Maduro.

En vida predicó amor, justicia, libertad y no violencia. Las escrituras dicen que el mismo Jesús aceptó su muerte para la liberación o perdón de los pecados y para la permanente redención o renovación de los hombres. Para eso murió quien cimentó la moral y la superación espiritual y social basada en el amor al prójimo y la solidaridad, por encima de las leyes y preceptos restrictivos “del poder en este mundo”. Por eso los cristianos conmemoramos por estos días que Jesús derrotó a la muerte en el primer día de la semana (https://www.youtube.com/watch?v=fSGz4TvH6cI), como lo indican los cuatro evangelios, al amanecer, unas mujeres fueron al sepulcro encontrando removida la piedra de la entrada, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día”.

Esas mujeres refirieron tal prodigio a los Once Apóstoles y a todos los demás que se encontraban escondidos con ellos. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. A los Apóstoles les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. En ese momento nace el cristianismo (https://www.youtube.com/watch?v=RDdiktW-l2Y), estableciéndose un antes y un después en la historia de la humanidad, y como lo establecen nuestras sagradas escrituras, hoy Jesús de Nazaret vive y reina en nuestras vidas. Llamo a todos venezolanos ponernos en reflexión y mantener la Fe en él, confiando que con su ayuda vamos a salir de la crisis que vivimos, para ser ejemplo del mundo cuando tengamos la victoria en Cristo Jesús

