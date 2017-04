No tengas solo sexo, conecta el corazón y alcanzarás orgasmos maravillosos. Son más de 4 mil años de antigüedad que tiene el sexo tántrico y es tan simple como conectar tu energía sexual para conseguir una conexión espiritual.

En ocasiones anteriores les he dicho que la finalidad del sexo tántrico no es la eyaculación, si no disfrutar en plenitud. Es danzar con el tacto, es descubrir la piel, es oler, es ver, es sentir, es amar desde el alma y no desde la carne.

A continuación; aprende sexo tántrico en 5 pasos

Mantengan contacto visual

Mírense fijamente mientras estén en la cama, será una experiencia sexual más intensa. Si deseas aumentar rápido el placer sexual, mira a tu pareja a los ojos, intenta descifrar qué siente y capta cada detalle que lo hace un ser especial.

Lo más seguro es que les de risa al principio, pero, tranquilos, poco a poco se irán acostumbrando, concéntrense en sus pensamientos. Cuando alcancen el orgasmo, ¡mírense! será mágico y dará mayor intensidad al clímax, será una experiencia fabulosa.

Sientan cada poro de su piel.

El juego previo de las caricias y el tacto es una de los principios del sexo tántrico, en el tantra exploras la sensualidad, te centras en sentir el tacto de tu pareja, conectarte con sus sensaciones y emociones.

Deben estar totalmente concentrados en lo que están haciendo para que dé resultado: intenten no pensar en otras cosas que no sean el aquí y el ahora. Es importantes estar consientes de las zonas del cuerpo que tocan, tener en claro la intención, mientras se acarician pueden susurrarse al oído lo que sienten, o decirse frases eróticas.

Sean consientes de sus sensaciones y déjense llevar

¿Sabían que las personas que practican sexo tántrico tienen un mejor autoestima sexual? Además alarga la vida. Eso es porque no solo se dejan llevar por los placeres de la carne, es porque se conectan con sus emociones, con su yo superior, con el alma.

Es oler, acariciar, saborear, ver, escuchar. Cuando conectas tus sentidos, conectas tus chakras, además empiezas a sentir placer antes de la penetración, e incluso alcanzar el orgasmo varias veces.

Pueden vendarse los ojos, acariciarse con plumas, masajearse con aceites corporales, pueden poner música de fondo, colocar incienso, es tener todos los sentidos alertas y concentrarse en cada roce, reconocer las curvas, formas, colores, olores, texturas del cuerpo de tu pareja.

La atmósfera es muy importante, la luz, los olores, incluso la comida, es lo que se llama el Maithuna.

Experimenten el orgasmo en todo su cuerpo y vuelen.

¡El orgasmo lo sentirán en TODO su cuerpo! Será más largo, e intenso, esto es porque han estimulado todas sus zonas erógenas, han estado en el clímax por un buen tiempo.

En el sexo tántrico pueden durar horas haciendo el amor. El hombre puede mantener la erección siempre y la mujer estar todo el tiempo lubricada. Para que esto suceda, la respiración es muy importante, por eso recomiendan hacer yoga y meditar, de esta forma será más fácil estar por horas durante el clímax.

Jueguen a alcanzar varias veces esa energía cercana al orgasmo y usen su respiración y el poder de sus impulsos para propagar toda la energía por su cuerpo.

Jueguen con esta tensión tanto tiempo como quieran, ¡esa es la clave, lo certifico! es una especie de reto para ver cuánto aguantan

Puedes mantener a tu pareja en ese punto cercano al orgasmo, por ejemplo, con tus palabras, pero nunca dejes que llegue completamente a él.

Cuando finalmente alcancen el orgasmo, sentirán fuertes y placenteras contracciones en diferentes partes de su cuerpo.

Vivan el viaje, sean consientes de lo que sienten y disfruten

Tienen que estar claros con el sexo tántrico, deben estar dispuestos, sin apuros, si están continuamente queriendo llegar al clímax rápido, tu chico y tú acabarán aburridos de hacer las mismas cosas de siempre. Dejen un poco de lado el orgasmo y piensen en qué otras partes del sexo los pueden divertir.

Todo esta técnica requiere que se concentren en el trayecto y dejen de pensar en el final del camino para conseguir un nivel más alto de satisfacción en su relación

El sexo tántrico es tener amor mental, espiritual y físico, más duradero y, en definitiva, ¡más placentero!

En el sexo tántrico también elevas la energía Kundalini, además promueve y ayuda el avance espiritual de la persona y en algunos casos despierta los poderes psíquicos. (de eso hablaremos en otra oportunidad)

Recuerda que hacer el amor es la comunión de los cuerpos y la conexión de las almas…es amor con luz