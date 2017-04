Haydee Franco, vocera de la Dirección Regional de Avanzada Progresista en Carabobo, exhortó a los partidos de la Unidad a fortalecer las alianzas y no caer en el juego de atacar a sus mismos dirigentes. En tal sentido respaldó al fundador y principal dirigente de AP, Henri Falcón, quien ha sido cuestionado a través de redes sociales.

“No podemos crear fricciones entre nosotros mismos, eso es lo que está buscando el Gobierno Nacional, separarnos, debilitarnos. Por eso hoy queremos respaldar a nuestro dirigente Henri Falcón quien siempre ha buscado la salida pero de forma democrática, sin violencia y a través de un proceso electoral, que sea el pueblo el que decida”, sostuvieron los integrantes de la dirigencia del partido en Carabobo.

A la vez, Franco advirtió al Gobierno Nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que resulta peligroso no presentar el cronograma para elecciones regionales y presidenciales, porque ya se agudizado la crisis y puede desencadenar un desbordamiento social “que se lleve todo”.

De igual manera, Haydee Franco, como responsable de la Dirección Regional de Avanzada Progresista en Carabobo, anunció el comunicado oficial por parte del buró en la entidad a través del cual puntualizan aspectos significativos que pueden llevar a la salida de la actual crisis social, económica y política por la que atraviesa Venezuela entre los que destacan:

-Continuar con protestas pacíficas en la calle porque “es derecho constitucional”

-Exigir al CNE cronograma electoral.

-Que el pueblo elija de manera democrática a través del voto, un nuevo gobierno de unidad nacional, que ejerza el poder con todos los sectores.

-Llegar a un acuerdo político para permitir la transición democrática.

A continuación el comunicado:

Comunicado de la Dirección Regional de Avanzada Progresista en Carabobo

La Dirección Regional de Avanzada Progresista en Carabobo emite el presente comunicado, que en sí, es un pronunciamiento oficial ante los acontecimientos acaecidos no solo en nuestra región sino a lo largo y ancho del territorio nacional, como consecuencia de la crisis política, social y económica por la que atraviesa el país, agudizada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia tras desconocer a la Asamblea Nacional (AN) que fue escogida por el mismo pueblo a través del voto.

Por eso, exhortamos a retomar el Hilo Constitucional y enfocarnos con urgencia a trabajar en aras a una salida pacífica que se logra a través del voto. A la vez respaldamos a nuestro máximo líder Henri Falcón, un hombre que está al lado de la mayoría de los venezolanos que reclaman la paz y el respeto por sus derechos constitucionales. Condenamos los ataques en su contra, dirigidos desde la redes sociales, los mismos son arremetidas coyunturales de quienes se creen dueños de la voluntad popular, hay mucho cálculo en eso “Henri Falcón jamás ha estado ni estará del lado de los violentos ni menos aun de parte del régimen”.

Por tanto exponemos los siguientes puntos:

En primer lugar Avanzada Progresista rechaza la violencia generada por parte de los paramilitares rojos y de algunos funcionarios de seguridad. Nos oponemos de forma contundente a las posiciones extremistas que toman la vía de la violencia como solución a la crisis, esto empaña los motivos de nuestra lucha que desde la Unidad son : lograr elecciones regionales, reconocimiento a la Asamblea Nacional por parte del régimen, la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y libertad para los presos políticos.

Estamos en un momento muy difícil, es nuestro derecho constitucional protestar en la calle cívicamente y exigir elecciones. Todos debemos estar en la calle, sin caer en el juego de la violencia, porque ese tipo de posiciones extremistas lejos de ayudar a nuestro pueblo, lo perjudican. No queremos derramamiento de sangre.

Nicolás Maduro no puede continuar de espaldas al descontento social, porque es evidente que la mayoría de los venezolanos tienen hambre y desesperanza ante un gobierno incapaz en resolver la escasez de alimentos, medicamentos y detener el alto costo de la vida. Los venezolanos ven mermado su salario el cual se pulveriza, no logra satisfacer sus necesidades primarias como lo son alimentación, medicinas “La crisis se agudiza, no hay soluciones”. Aquí en cualquier momento pudiera ocurrir un desbordamiento que se lleve por delante todo.

Debemos exigir al CNE que anuncie el cronograma electoral solicitando elecciones ya. Las elecciones serian una válvula de escape a este terrible trance, porque el pueblo tiene derecho a expresar a través del voto su descontento, no hacerlo es muy peligroso, estamos convencidos de la necesidad de que se realicen elecciones regionales y se presente el cronograma nacional para ellas.

Venezuela puede salir de esta tribulación estructural porque todavía tiene riquezas, pero con un gobierno de unidad nacional, que ejerza el poder en consenso con todos los sectores.

Si el pueblo quiere que el gobierno recoja sus corotos , que sean los electores quienes lo expresen a través de los comicios, de forma democrática. Es necesario un acuerdo político para permitir una transición por el bien del país, por el bien de los ciudadanos de a pie, por el bien de los ciudadanos que tienen hambre, por el bien de los ciudadanos que carecen de medicinas para solventar sus problemas de salud, por el bien de todos los venezolanos.

Desde la Dirección Regional de Avanzada Progresista Carabobo reiteramos que estamos con el pueblo y es por el bien de todos los venezolanos que exigimos la realización de las elecciones.

Estamos apegados a la democracia y a la Constitución Nacional.

Somos progresistas

Hacemos oposición con posición

Unir, sumar y avanzar