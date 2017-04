El grandeliga venezolano Francisco Cervelli fijó posición sobre la actual situación que se vive en el país y calificó al gobierno actual del presidente Nicolás Maduro como “una dictadura”.

“Soy opositor porque me opongo al hambre, a la falta de medicinas, a la inseguridad, al irrespeto, al creer que la ideología que tú crees es la única que existe y la correcta”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó: “Me opongo también al conformismo y a la falta de educación. Me opongo a que en mi país te encuentres con más armas que bates de béisbol. Además, me opongo y me molesta aquellos que quieren hablar con mano zurda para quedar bien con Dios y con el diablo”.

Cervelli, de 31 años de edad, promedia .211 al bate, con un cuadrangular y tres carreras impulsadas en lo que va de la naciente campaña de las Grandes Ligas.

Foto: Archivo.

Fuente: El Nacional.