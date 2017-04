Conoce qué te depara el destino en el dinero y en el amor. Lee tu horóscopo gratis y online.

ARIES : nacidos del 20 de marzo al 20 de abril

Tanta relación social te ha impedido hurgar en tu interior. Cambia esa tendencia, aunque puedas parecer un poco agrio, dedícate a ti mismos el tiempo que te mereces. Pero no persistas en esa situación con la familia, necesitan tu apoyo en estos momentos y no debes abandonarles.

TAURO : nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Estás malgastando tu energía en tareas ingratas sin futuro y desperdiciando las ocasiones que se presentan en tus propias narices. No cambies tu camino, simplemente utiliza otro vehículo para recorrerlo porque estás desperdiciando tu tiempo y tus ilusiones.

GÉMINIS : nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Una conversación con una persona a la que aprecias, pero que mantiene puntos de vista muy diferentes a los tuyos, será motivadora y más que aleccionante. Intenta ser receptivo y aprovecha para aprender todo lo que puedas, necesitarás el tipo de consejos que vas a recibir hoy en unos pocos días.

CÁNCER : nacidos del 22 de junio al 22 de julio

Sigue con la misma luchando como estás haciendo, porque el resultado no tardará en llegar. En el hogar la cosa será diferente, todos se desharán en halagos hacia ti de una manera que te puede resultar sospechosa, no desconfíes, hoy tienes buen día en lo familiar y así es como lo sientes.

LEO : nacidos del 23 de julio al 22 de agosto

Te vas a sentir con dotes especialmente diplomáticos. Si los explotas bien, encontrarás nuevas oportunidades. La salud no debe afectarte en nada hoy, todo lo contrario, tu momento es bueno. El amor se presenta sin altercados, pero no es especialmente favorable para l@s Leo en este momento.

VIRGO : nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre

Lleva cuidado porque alguien puede abusar de tu carácter simpático. Habla con tu pareja en cuanto puedas y deja en claro qué es lo que cada uno espera de vuestra relación. Trata de no derrochar y piénsate dos veces las cosas antes de incurrir en gastos innecesarios.

LIBRA : nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes muchas ganas de fiesta y sobre todo de compartirla con los seres queridos en el día de hoy. Tu creatividad es mucha y la capacidad de comunicación también, por lo que podrás hacer maravillas en cualquier proyecto que tengas en mente. No incluyas en esa fiesta abusos de alcohol, no te conviene en estos momentos.

ESCORPIO : nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre

Aunque te gustaría lanzarlo todo por la borda y desaparecer del mapa, no puedes renunciar de tus obligaciones, en especial porque otras personas dependen de ti. Sacúdete la angustia y la indecisión y coge el toro por los cuernos; nadie lo va a hacer por ti.

SAGITARIO : nacidos del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Ambiente negativo a tu alrededor que te puede contagiar. Buen día para descansar, olvidarte del mundo y tomar las cosas con calma. Dedícate a un entretenimiento relajante y a dejar pasar las horas hasta que recargues tus baterías. Si propones ideas nuevas en el entorno familiar no tienes posibilidad de éxito, déjalas para otro día.

CAPRICORNIO : nacidos del 22 de diciembre al 20 de enero

Excelente momento para conocer nuevas personas, especialmente para el amor. Tienes nuevas esperanzas y aspiraciones para enfocar tu vida, síguelas sin ningún miedo. Enfrenta los problemas desde hoy mismo, es la mejor manera de comenzar con un nuevo yo. Presta más atención a tu economía, la cosa no está para alegrías.

ACUARIO : nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Procura no delegar muchas cosas en el día de hoy, no se harán como es debido y te tocará pagar los platos rotos. En cuestión de dineros no se observa mal panorama así que puedes realizar los gastos que habías previsto, no habrá escasez en unos días. Sigue cultivando el amor como lo hacías en épocas anteriores, te verás correspondido.

PISCIS : nacidos del 20 de febrero al 19 de marzo

La gente que te rodea puede empezar a cansarse si te obstinas en tener siempre la razón. Si te pasas incluso te puede caer una buena bronca. No intentes llevar siempre el mando en las actividades conjuntas, deja hacer a los demás. Aprovecha para descansar después de comer, hoy te lo puedes permitir.

