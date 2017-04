Tras las protestas realizadas los días lunes 10 y martes 11 de abril los vecinos de Bella Florida decidieron no salir este miércoles por la fuerte represión que han sido víctima por parte de funcionarios de la Policía de Carabobo y Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Asimismo denunciaron la presencia de uniformados en el campo de béisbol ubicado a unos metros del distribuidor Los Caobos la tarde del 12 de abril, así como también de colectivos en horas de la noche merodeando por la avenida principal de la urbanización en sus motocicletas, con el objetivo de amedrentar y provocar miedo en la comunidad.

Se conoció que al menos 20 funcionarios de la región se resguardan en el Centro de Diagnostico Integral (CDI) de la comunidad porque presuntamente ahí funcionará el módulo policial que anteriormente estaba ubicado en las adyacencias del conjunto residencial Los Parques, donde fue asesinado el joven Daniel Queliz por un uniformado de este organismo durante una protesta pacífica que se desarrollaba en el lugar.

Una habitante, quien prefirió no ser identificada dijo que la noche del martes funcionarios de seguridad golpearon a varias personas que se encontraban manifestando y no suficiente con eso se los llevaron detenidos y hasta los momentos se desconoce acerca de su paradero, pero que familiares no quieren dar declaraciones acerca de la situación.

