En Twitter se reportó que la noche de este miércoles Santo los pobladores de San Martin protestaron trancando las calles y quemando cauchos en la zona. Los Tuiteros informaron que a la medianoche se generaron disturbios. Presuntamente la GNB lanzó bombas lacrimógenas en la zona.

Reportan: GNB lanzando bombas hacía edificios en San Martín, frente a Maternidad Concepción Palacios, Caracas. #12A pic.twitter.com/xpjVdhdeNX

