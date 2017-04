A través de la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desmintieron que desde un helicóptero de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrojaron bombas lacrimógenas durante la protesta que afectos a la oposición desarrollaron en el municipio Chacao, el pasado 10 de abril.

Señalan que voceros de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) replicaron información de las supuestas acciones, pero resultó ser un “falso positivo” que se sustenta en un vídeo, donde se observa el paso del helicóptero que coincide con el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

Desde la cuenta en Twitter, explicaron que el uso de los helicópteros fue para visualizar azoteas y evitar que atenten contra personas en manifestaciones y de esa manera ampliar el campo visual, para fortalecer a la cobertura territorial.

Indicaron que de haberse realizado tal acción, hubiesen caído en otro lugar por distancia oblicua, velocidad y dirección de desplazamiento de aeronave.

Lo que vimos en el día de ayer no es más que el producto de grupos de desinformación y desestabilización. Cuyo objetivo no es otro que montar un globo de ensayo de nuevos falsos positivos para engrosar el expediente internacional. Jamás nos prestaríamos a validar o refrendar conductas impropias de abuso o exceso policial que no se corresponde