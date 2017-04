El secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro expresó que día a día la represión va en aumento en Venezuela. “Es autoritario reprimir a manifestantes que reclaman democracia”.

Se refirió al uso de helicópteros para lanzar bombas lacrimógenas “vencidas” a manifestantes y que esto también fue denunciado por diputados en días pasados durante las protestas en Chacao.

Indicó que el pueblo venezolano ha demostrado su altura moral y capacidad para fortalecerse ante la adversidad y seguir reclamando.

Manifestó que condenará enérgicamente cada vez que la población venezolana sea atropellada.

“No podemos admitir que se encarcelar a líderes políticos para continuar en el poder, no podemos llamar revolución a este régimen que no le permite votar, que no le permite tener una Asamblea Nacional libre que tiene a su gente sin medicamentos y aterrados por la inseguridad”.