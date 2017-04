Este lunes marcado de protesta y manifestaciones en todo el país, el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho” enfrentó a los Guardias Nacionales y a un grupo de periodistas en la Autopista Francisco Fajardo en Caracas quienes pretendieron acosarlo por manifestar su desacuerdo en contra del Gobierno Nacional.

Ante una pregunta de estos reporteros el intérprete aseveró que él se ha ganado el dinero trabajando, haciendo música desde hace 14 años en contradicción a los artistas nacionales que en los últimos años se declararon afectos al oficialismo y que son llamados por el venezolano de a pie como “enchufados”.

Nacho detalló que estos artistas “enchufados” viven en mejores condiciones que el reportero que lo interrogaba. Tras estas declaraciones el ex cantante Roque Valero aseveró en su cuenta de Twitter que no discute con reguetoneros y expresó que ejercerá su defensa legal “ante las infames y falsas pero temerarias acusaciones de Nacho”.

Valero usando su red social Twitter dijo que en este caso “se impondrá el arte de la JUSTICIA”.

Yo soy como nuestros hermanos de la Guardia Nacional que estaban en la Fajardo, no discuto con reguetoneros. https://t.co/MeutiR9Gt9

Sin embargo, la mayoría de los tuits que escribieron los venezolanos en twitter demuestran su rechazo hacia el también ex actor.

— Oscar C. 🏌 (@oscarcallest) 11 de abril de 2017

Roque Valero no supo cantar, no supo actuar, no ha sabido ser politico, ¿En que mas se puede fracasar en la vida? #10Abr

— Javier Romero (@Javierito321) 11 de abril de 2017