El presidente Nicolás Maduro responsabilizó este domingo a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular como los responsables de los hechos de violencia ocurridos este domingo en varios estados del país, por lo que instó a la población a la lucha “en nombre de nuestro ideal de patria, del legado de Hugo Chávez“.

“No hay con quien dialogar en la oposición”

“Andan como locos, ustedes saben que yo soy un hombre de diálogo, y he llamado al diálogo (…) Pero hoy por hoy no hay nadie con quien dialogar en la oposición, porque están en un punto de no retorno, de la desesperación, del odio, del golpismo y la violencia. Están como locos pidiendo una intervención gringa en Venezuela”, expresó el Jefe de Estado desde el monumento Manto a María, en Barquisimeto.

Maduro aseguró que “en el mundo le dijeron a esta gente (la oposición) que eran unos flojos y que les iban a quitar la platica que les dan de afuera estos bandidos si no hacían nada. Porque en el imperio ya tenían la decisión de hacer una intervención desde la OEA, hicieron uno, dos y tres consejos y los derrotamos y se quedaron con los crespos hechos. Gracias al apoyo mayoritario de América Latina y el Caribe”. Entonces les dijeron que incendien venezuela”.

Más temprano, el Mandatario Nacional afirmó la oposición venezolana “ha tratado de sabotear la Semana Santa como intentaron sabotear las navidades”. Afirmó que “quieren llenar de violencia y sabotear la Semana Santa, que es una semana espiritual del amado pueblo. No los dejaremos, no han podido ni podrán”.

“Estoy ansioso de que se convoquen elecciones de alcaldes y gobernadores para darles una ‘pela”, expresó.

ACN con información de Panorama