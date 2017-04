No son muchos los episodios que han motivado salidas tan duras de los integrantes del gabinete del presidente Tabaré Vázquez. Habitualmente cuando habla el jefe de Estado sobre algún tema polémico, el respaldo al mandatario es obvio, sin embargo los ministros evitan agregar declaraciones y se remiten a la declaración oficial.

Esta ocasión fue la excepción. Venezuela y las críticas del presidente Nicolás Maduro a la Cancillería uruguaya sirvieron para unir a casi todo el sistema político, y lanzar a los ministros del gobierno a criticar con dureza al régimen chavista.

Danilo Astori, Rodolfo Nin Novoa, Raúl Sendic, y Carolina Cosse, cuatro de las principales figuras del gobierno de Vázquez, decidieron salir a la opinión pública y marcar con firmeza que hasta que el gobierno venezolano no se disculpe públicamente, las relaciones bilaterales entre los países continuarán dañadas.

Es que para el gobierno la acusación de Maduro es casi un insulto. El venezolano dijo el fin de semana que la Cancillería uruguaya estaba coordinando acciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos para enfrentar y derrocar el gobierno venezolano.

Todos los integrantes del Ejecutivo son dirigentes de primera línea del Frente Amplio. El partido de gobierno reafirmó a fin de 2016 su condición de “antioligárquico y antiimperialista“, como pilares centrales de su identidad ideológica.

Por eso la acusación de Maduro ofendió a Vázquez, quien decidió salir duro con una carta oficial pública exigiendo que maduro se retracte.

Esto fue el lunes luego del Consejo de Ministros. Adentro de la reunión los ministros apoyaron al presidente y señalaron su firme preocupación por el hecho.

Los ministros no se quedaron ahí. Tras ver que el líder del gobierno venezolano decidió ignorar la declaración del gobierno uruguayo, optaron por sumar sus críticas contra Nicolás Maduro.

Algunos, como el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, optaron por hacerlo de forma coloquial. “A Maduro se le fue la moto”, dijo ayer en entrevista con la radio M24.

Sendic explicó que la culpa de una declaración oficial tan dura es de Maduro. “Necesitamos que Maduro eche para atrás y se retracte en lo que dijo. El gobierno uruguayo no tenía alternativa después de una acusación tan gruesa. O pedíamos las pruebas y si las muestra tenemos que echar al canciller, y si no tiene las pruebas y no las muestra tiene que retractarse. Tiene que decir: me equivoqué”, declaró el vicepresidente.

Pasaron más de cuatro días y las disculpas de Maduro no llegan. Mucho menos hay señales de la embajada de Venezuela en Uruguay de una retractación diplomática. Nada. Por eso el canciller Nin Novoa salió ayer a opinar del tema por primera vez, luego de la intimación de Vázquez.

El ministro de Relaciones Exteriores, y uno de los hombres de máxima confianza de Vázquez, dijo que es mentira que Venezuela haya realizado reiterados pedidos de conversar con el gobierno uruguayo.

“Se ha convocado en alguna oportunidad al embajador venezolano en Uruguay y no ha querido concurrir. La falta no está en la Cancillería uruguaya ni en el gobierno uruguayo”, afirmó y dijo que si no ha habido diálogo es por culpa de Venezuela.

Más allá del contacto diplomático, Maduro ha insistido con que Vázquez le atienda el teléfono. Pero el presidente evitó atenderlo, en primer lugar, por temas de agenda, y en segundo lugar, porque consideró que ha actuado con declaraciones desafortunadas y por canales equivocados. Así lo explicaron dos fuentes del Ejecutivo a El País.

Incluso en el gobierno molestaron las declaraciones del secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, quien viajó el domingo 2 a Caracas para manifestar su respaldo a Maduro.

Ayer el canciller uruguayo dijo que a su entender el dirigente sindical se excedió en sus declaraciones al decir que llegaba para ofrecer el respaldo de todo el pueblo uruguayo.

“Me parece que se excedió en su representatividad del pueblo y de todo el sistema sindical uruguayo. Hizo declaraciones que a mi entender son un poco exageradas, pero que corren por cuenta de él”, dijo.

Pero Nin Novoa no quiso ponerle una fecha sobre hasta cuándo el gobierno uruguayo esperará las disculpas de Maduro. “Vamos a ver, vamos a ver”, respondió al ser consultado por los periodistas.

“Tenemos la expectativa de una retractación porque pruebas de lo que se dijo no hay porque no sucedieron esas cosas, de manera que seguimos alentando la misma posibilidad. Pero el gobierno uruguayo está altamente ofendido por las declaraciones que el presidente Maduro hizo”, afirmó el canciller.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, optó por ser más cautelosa en sus declaraciones, porque dijo que no es su perfil ser tan confrontati- va. Dijo que apoya la carta de Vázquez .

“Yo quiero que en Venezuela haya cada vez más democracia como en todos los países de América Latina”, dijo y agregó que a su entender el sistema democrático venezolano está dañado. “Es una democracia que obvio tiene problemas. Que los pueda resolver con un esfuerzo y consolidar en fortalezas lo que ahora son debilidades”, dijo ayer en una entrevista en el programa ¿Quién es quién?, en Diamante FM.

La ministra Cosse evitó alinearse con las opiniones del ministro de Economía, Danilo Astori. El jefe del equipo económico sí se animó a declarar que el gobierno de Maduro se ha convertido en “un régimen profundamente autoritario”, dijo Astori el martes 4 en una entrevista con Telebuendía.

Cancilleres

Los cancilleres del Mercosur se reunieron de urgencia el sábado 1° en Argentina para analizar la situación de Venezuela. Los ministros exigieron a Nicolás Maduro respetar y restablecer el orden democrático. De lo contrario el país se expone a ser expulsado del bloque con la puesta en marcha de la Cláusula Democrática.

LAS CLAVES DEL DIFERENDO

Con la línea roja cortada

El presidente Nicolás Maduro hizo pública su molestia por el hecho de que Vázquez no le atiende el teléfono. El venezolano busca en Uruguay apoyo para legitimar que su gobierno no es autoritario. “Estoy llamando al presidente Tabaré Vázquez desde hace una semana para conversar las declaraciones y actitud de su Cancillería, porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad”, dijo el mandatario en la noche del domingo 2. Al otro día Vázquez hizo pública la carta por la que le exige las disculpas para atenderlo.

Se necesitan más años de Chávez

El vicepresidente Raúl Sendic dijo que la situación en Venezuela es muy delicada. “Hay enormes dificultades desde el punto de vista de la democracia”, declaró en una entrevista en la radio M24. Para el líder de la Lista 711 Venezuela necesitaba unos años más de Chávez en el gobierno. “El proceso necesitaba 10 años más de (Hugo) Chávez. Lo conocí de cerca, y no es lo mismo y no se sustituye fácilmente. Lamentablemente murió temprano”, opinó. El ex presidente murió el 5 de marzo de 2013 a causa de un cáncer.

La falta de separación de poderes

La crisis política en Venezuela se agudizó la semana pasada cuando el máximo órgano judicial intentó asumir el papel del Parlamento y tomar potestades de destitución de los legisladores, incluso de apresarlos. La presión internacional llevó a Maduro, cabeza del Poder Ejecutivo, a exigirle que diera marcha atrás. El Tribunal Supremo de Justicia accedió al pedido de Maduro, confirmando el desdibujamiento de los tres poderes venezolanos, y la debilidad del sistema democrático en el país caribeño.

HABÍA DICHO QUE EN URUGUAY SE APOYA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Marcelo Abdala reconoce que quizás se excedió

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, reconoció que quizás fue un exceso decirle al presidente venezolano Nicolás Maduro que el pueblo uruguayo es solidario con la revolución bolivariana, pero ratificó que sí lo es la central sindical. En declaraciones a radio Carve, señaló que la central “sin ser todo el pueblo, es una parte importante”, pero reconoció que “tal vez fue un exceso de amplitud en la consideración”. De todas formas, dijo que cuando vuelva de Venezuela, donde estuvo invitado por la central oficialista de trabajadores, “vamos a hacer una campaña que va a ayudar a nuestro pueblo a salir de la enorme campaña mediática internacional que hay sobre Venezuela”.

El sindicalista comunista enfatizó que discrepa con la posición del gobierno de Uruguay sobre Venezuela y consideró que quizás a la administración Vázquez le falten elementos de juicio porque desde noviembre los gobiernos de ambos países no mantienen reuniones.

Sobre el momento que vive Venezuela, Abdala dijo que “no veo una situación de un país paralizado ni mucho menos” y que “este año la cosa viene un poco mejor” aunque reconoció que “hay malestar por las dificultades económicas”. Según Abdala, “las fuerzas de la derecha instigan directamente a hechos de violencia”. Aseguró que rechaza que alguien pueda ir preso por sus ideas políticas.

Fuente: Pablo Fernández/El País.com.uy