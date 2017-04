Los comités técnicos de Atención al Cliente y Tecnología de la Asociación Bancaria de Venezuela extreman esfuerzos para agilizar la operatividad de los cajeros automáticos con los billetes del nuevo cono monetario, proceso en el cual se trabaja desde que en diciembre de 2016 se anunció su entrada en vigencia.

De acuerdo a fuentes vinculadas con la Asociación, el trabajo se ha desarrollado ininterrumpidamente a fin de acoplar el sistema a los requerimientos de los nuevos billetes.

A este respecto el analista financiero y presidente de ICG Consultores, José Grasso Vecchio considera que éste es un proceso que debe ser abordado con calma, por cuanto estima que están dadas todas las condiciones para que la puesta en marcha de equipos adecuados a las nuevas denominaciones entren en funcionamiento en poco tiempo.

“Aunque no puedo precisar fechas porque no me corresponde, considero que éste es un proceso sencillo en el que ya tenemos experiencia. Recordemos el proceso de reconversión cambiaria(2008), éste es similar”, observó. “En bolívares hay ya en el país billetes del nuevo cono monetario que exceden en más de 150% los que había de 100 de la anterior denominación”, señaló.