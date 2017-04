El delantero de la Vinotinto, Salomón Rondón, compartió un mensaje a través de su cuenta personal en Instagram en el cual se pronunciaba por la actual situación que vive el país. Además incluyó una reflexión para todos los venezolanos.

Explicó que los colores de Venezuela están por encima de cualquier idea o pensamiento.

“No opino de política porque me considero un ignorante en este tema; pero no hay peor ciego que el que no quiere ver”, explicó hablándole a todas las personas sin importar su parcialidad política.



También admitió que sufre con todos y reza a diario por todo el pueblo venezolano.

Con información de Ovación Deporte

Foto: Getty Images