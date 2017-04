Este miércoles, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció que recibió una nueva notificación por parte de la Contraloría General de la República, por lo que insistió que dicha acción, generada desde el Gobierno nacional, lo que busca es inhabilitarlo inconstitucionalmente.

Capriles recordó que dicha medida se le sigue por reconducir el presupuesto, recibir recursos por parte de las embajadas de Polonia y Gran Bretaña, destinados a obras en las comunidades del estado Miranda y por invertir en mensajes institucionales en un canal de televisión. A su vez reafirmó que le fue impuesta una multa de 40 mil bolívares. “Detrás de esto no hay un tema de multa, es una olla que nos están montando, están buscando es una inhabilitación”.

Ante esta nueva acción, recordó que el artículo 65 de la Constitución de Venezuela establece que no podrán optar a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

“Es decir que la única manera de inhabilitar a un funcionario es con una sentencia condenatoria. No es casualidad que hoy recibimos esta notificación. Nos quieren amedrentar, pero no lo van a conseguir. Sépalo señor Contralor me apegaré a la Constitución”.

Con respecto a la acusación en su contra por parte del Ministro de Interior y Justicia, realizada en horas de la noche del pasado martes, dijo que tal señalamiento carece de responsabilidad.

“Este señor, acusado en el ámbito internacional por presuntamente llevar droga a Estados Unidos, tiene una fijación personal conmigo. Si quiere venir por mí, échele pierna. Usted sabe dónde trabajo y dónde vivo. Yo seguiré cumpliendo con la obligación que me pauta el artículo 333 de la Constitución” expresó.

En tal sentido, Capriles invitó a los venezolanos a sumarse a la movilización pautada para este jueves en todos los estados del país. “El autogolpe continúa en Venezuela y todo tenemos la obligación de que se restituya el hilo constitucional”.

Prensa Miranda