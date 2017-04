El periodista y diputado Miguel Ángel Rodríguez, informó en su cuenta de Twitter que el diputado Freddy Guevara se encuentra desaparecido. Sin embargo, el mismo parlamentario opositor desmintió este hecho. Guevara aseguró que se trató de una confusión cuando él intentada ayudar a una persona que iba a ser detenida por la GNB en la marcha opositora.

Aclaratoria: no me detuvieron, intentaron fue detener a una persona que estaba a mi lado, pero no sé lo llevaron. @CaraotaDigital grabó todo

— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 6 de abril de 2017