La obra publicada el 6 de abril de 1943, se incluyó entre los mejores libros del siglo XX en Francia, convirtiéndose en el libro en este idioma, más leído y traducido.

En un día como hoy, pero en 1943, fue publicada la obra El principito, tanto en inglés como en francés. El libro que se ha considerado una obra universal, llega a sus 73 años.

Las editoriales encargadas de su publicación, fueron la estadounidense Reynal & Hitchcock, y la francesa Éditions Gallimard, que imprimió la obra hasta en 1946.

Esta novela corta fue escrita por el francés Antoine de Saint-Exupéry, la cual se convirtió en su obra más famosa.

Se incluyó entre los mejores libros del siglo XX en Francia, convirtiéndose en el libro, en este idioma, más leído y traducido.

El libro cuenta con traducciones de más de 250 idiomas y dialectos y, además de eso, se ha convertido en uno de los libros más vendidos con más de 140 millones de copias en todo el mundo, y con más de un millón de ventas al año.

A continuación, datos importantes y destacados sobre El principito.

Sobre el autor…

Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia en 1900, fue un aviador y literario. Murió a los 44 años (en 1944), un año después de la publicación de su libro, cuando despegó a una misión de reconocimiento en un avión P-38 y desapareció. Los restos del avión fueron encontrados en el 2000.

Sinopsis

En el libro, el autor cuenta la historia de un aviador que se encuentro perdido en el Desierto del Sahara, después de haber tenido un percance en su avión. En su odisea se encuentra con un pequeño príncipe proveniente de otro planeta, con el que entabla conversación y, “el narrador revela su propia visión sobre la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños, que la mayoría de las personas pierden cuando crecen y se hacen adultos”, según la sinopsis de Lecturalia.

La historia además, viene acompañada de ilustraciones hechas por el propio autor.

Algunas frases célebres del libro

-“Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos”

-“¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? -Me sirve para ser rico. -¿Y de qué te sirve ser rico? -Me sirve para comprar más estrellas”

-“Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la Tierra… Las personas mayores no les creerán, seguramente, pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio”

-“Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones”

-“Todos los mayores han sido primero niños (pero pocos lo recuerdan)”

-“Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que juzgar a los otros”.

Parque temático en Francia

El 1 de julio de 2014 fue inauguraron en el este de Francia un parque temático en honor al libro, el cual cuenta con 31 atracciones libremente basadas en el tema del vuelo debido a su personaje principal y autor.

Película

El 5 de noviembre de 2015 se estrenó en las salas de cine de Colombia la película El Principito. El director del filme es el americano Mark Osborne.

En el trama de la película, el director “usa el recurso de una historia dentro de otra historia, lo cual resulta eficiente para ubicarla temporalmente”, cuenta Gisela Savdie en un artículo de EL HERALDO.

“La historia trata de una niña que vive con una madre adicta al trabajo, y entabla relación con un vecino a través del cual descubre la historia del piloto que se estrella en el desierto y conoce al príncipe de un planeta lejano”, escribió.

Fuente: Elheraldo.co