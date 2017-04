El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, en sesión ordinaria de este 5 de abril, aseguró que en Venezuela ya había golpe de Estado desde que suspendieron el derecho revocatorio que consagra la Constitución.

No es que persiste la ruptura del orden Constitucional sino que estamos en golpe de Estado desde hace mucho tiempo. Durante 17 años voces del pueblo advirtieron que se estaba configurando un gobierno dictatorial, enfatizó.

Indicó que el país entró en una nueva etapa de la “dictadura” donde no es suficiente tener mayoría, sino que ahora no hay elecciones. “Se eliminó la AN desde el momento en que el TSj empezó a eliminar cada una de nuestras leyes. No es un problema de desacato sino de unos dictadores que no quieren respetar que perdieron al pueblo”, afirmó.

Para el parlamentario el Gobierno cometió un error cuando puso por escrito la sentencia que le quitaba atribuciones al Parlamento, hecho que venían cometiendo, porque a su juicio, el Tribunal Supremo de Justicia ya estaba asumiendo las funciones de la AN.

De los 32 magistrados del TSJ, 11 fueron designados de manera irregular. El TSJ está conformado por magistrados que usurpan esa función, que no reúnen las condiciones. Desde esta AN exhortamos a la Fiscal General de República para que continúe el proceso contra magistrados, subrayó.

Entre tanto, refirió que para reconciliar al país hay que cambiar la dictadura y para ello, es necesario la articulación, a fin de restituir el orden constitucional.

Requerimos que se restituyan las funciones de la Asamblea Nacional y que se convoquen elecciones. El pueblo va a saber reconocer en las últimas horas de la dictadura quienes supieron ponerse de su lado.

Redacción: Yasmielen Beatswine

ACN