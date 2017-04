El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias, Rafael Guzmán, denunció tres operaciones ocultas que pretende realizar el gobierno de Maduro a través del Ministerio de Finanzas con el propósito de obtener liquidez monetaria.

“El Estado pretende endeudarse a espaldas de los venezolanos y de la Asamblea Nacional en su voracidad por obtener fluidez financiera que le permitan honrar compromisos, que no son precisamente solucionar los problemas de los venezolanos, sino pagar a unos pocos. Recordemos que este gobierno dio un autogolpe precisamente para poder endeudarse sin la autorización ni aprobación de la AN”.

Guzmán señaló en primer lugar las operaciones ocultas que pretende realizar el Gobierno Nacional con el Banco Japonés de Cooperación Internacional. Denunció que el Vicepresidente para el área económica, ministro Ramón Lobo, se reunió con el director de esa institución japonesa en Paraguay, para evaluar alternativas de inversión en nuestro país. El parlamentario resaltó que “mucho antes de las sentencias 155 y 156 del TSJ donde se perpetró un golpe de Estado, que fue denunciado y reconocido por los países del mundo, el Ejecutivo no podía crear empresas mixtas sin la autorización de la AN. Las sentencias del TSJ no son revisables ni modificables, y hoy todavía mantienen la posibilidad de constituir empresas mixtas sin autorización del Parlamento”. Advirtió que “al ser este un Estado fallido, no puede realizar ningún tipo de operación ni de crédito, ni de asociación estratégica sin el consentimiento de la AN”.

El presidente de la Subcomisión también denunció las operaciones sin aprobación que el BCV intenta realizar con los papeles de la Nación producto de la deuda venezolana así como también con la de PDVSA. “En esta oportunidad, el gobierno a través de un fondo buitre llamado Fintech Advisory, que ya colaboró con el BCV en el canje de bonos PDVSA 17, pretende hacer una negociación, no sabemos si por vía de reporto o apalancamiento directo, con bonos PDVSA 37. Una deuda que se emitió por $ 3.000 millones, de la que el BCV es tenedor de $1.500 millones, y pretenden hacer esta operación por apenas $500 millones, en su desesperación por obtener liquidez”.

“A este fondo buitre también le hacemos un llamado porque no vamos a permitir operaciones ocultas”, informó el diputado, “desde la Comisión de Finanzas estamos muy atentos a lo que pretendan hacer en el BCV. Estamos realizando los oficios correspondientes para que informen a los venezolanos, ya que esta es una operación del Ministerio de Finanzas con la cartera del BCV. Al Fondo Fintech Advisory, le recordamos que las negociaciones que se hagan sin la autorización de la AN, serán declaradas nulas, y no sólo perderán el dinero invertido, sino que no podrán reclamarlo a la República. Se lo reclamarán al Sr. Sanguino o al Sr. Lobo, cuyos patrimonios probablemente den para pagarles la deuda”.

Por último, también condenó las pretensiones del Ministerio de Finanzas con respecto a la banca venezolana, motivado a la publicación el pasado 28 de marzo de nuevas normas de revalorización de activos, “a la banca nacional: tengan mucho cuidado en cómo el gobierno les querrá cobrar está normativa”. El parlamentario recalcó que “el año pasado el encaje legal que garantiza los depósitos de los cuentahabientes fue canjeado por bonos Simón Bolívar, un papel cebolla que no vale nada, que sirvió para llevarse esa plata para hacer viviendas y dejaron a los bancos sin respaldo monetario”.

Guzmán advirtió a la Banca “tener mucho cuidado con este aumento patrimonial. Nuestro mensaje es que no se dejen manipular por el órgano regulador, ustedes tienen una responsabilidad con quienes le dieron su confianza y no pueden seguir comprando deuda venezolana, porque si esa deuda del BCV sale a la calle, toda la deuda, tanto nacional como de PDVSA, se convertirá en sal y agua”, finalizó el diputado Rafael Guzmán.

Vía: Su Noticiero